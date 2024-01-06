Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил военный завод

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил завод по производству мобильных ракетных пусковых установок. Фотографии визита публикует Центральное телеграфное агентство КНДР.

Агентство отмечает, что Ким детально ознакомился с ходом производства и осмотрел крупные пусковые машины. О том, в какой провинции находится завод, не уточняется. На снимках были видны ракеты "Хвасон-18" и и межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17".

Южнокорейское агентство "Рёнхап" обращает внимание, что Ким и его дочь Ким Чжу Э выбрали парные образы. Оба одеты в куртки с меховыми воротниками и чёрные брюки.

Дочь северокорейского лидера в последнее время всё чаще сопровождает Ким Чен Ына на публичных мероприятиях. По данным разведки Южной Кореи, именно она, скорее всего, станет его преемницей.

Ким Чжу Э впервые появилась на публике вместе с отцом в ноябре 2022 года на испытаниях новой ракеты "Хвасон-17". Тогда имя девочки не сообщалось. СМИ сообщали, что ей около 12 лет, но точные даты Кима и членов его семьи официально никогда не объявлялись.

До ноября 2022 года Северная Корея никогда не подтверждала официально, что у Кима есть дети. Разведка Южной Кореи предполагает, что у него трое детей, двое дочерей и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017 годах.

Власть в КНДР фактически передаётся по наследству, Ким Чен Ын унаследовал высшую власть в государстве от своего отца Ким Чен Ира, а тот, в свою очередь, — от своего отца, основателя северокорейского коммунистического режима Ким Ир Сена.

Ранее эксперты предполагали, что наследником нынешнего правителя может стать его сестра Ким Ё Чжон, но публичная демонстрация ребёнка может означать, что отец решил готовить дочь к исполнению государственных обязанностей.

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