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Лидером ЛДПР вместо умершего Жириновского избран депутат Слуцкий

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий избран новым лидером парламентской партии ЛДПР. Пост оказался вакантным после смерти основателя партии Владимира Жириновского. Выборы состоялись на съезде партии 27 мая в Москве.

54-летний Слуцкий избирается в Госдуму с 1999 года, он возглавляет там фракцию ЛДПР и комитет по международным делам. Широко известен он стал в 2018 году, когда журналистки Би-би-си Фарида Рустамова, телеканала "Дождь" Дарья Жук и RTVI Екатерина Котрикадзе публично обвинили его в сексуальных домогательствах. Тогда несколько российских СМИ временно бойкотировали парламент из-за фактического отказа рассматривать жалобы на депутаты. Сам он обвинения отрицал.

Тогда же отставки депутата потребовал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он опубликовал расследование, в котором утверждалось, что депутат арендовал крупный участок земли в престижном районе Подмосковья и не указал его в декларации. В тексте утверждалось, что политик владеет тремя элитными автомобилями марок Bentley и Mercedes, которые нельзя было бы купить на его зарплату.

В сентябре 2021 расследование о Слуцком опубликовала Русская служба Радио Свобода. Журналистам удалось обнаружить у депутата расходы, не соответствующие его официальным доходам. Дочь депутата, выяснили журналисты, поступила в школу в Швейцарии, обучение в которой стоит 87 550 долларов в год. Во время вступительных экзаменов она жила в отеле с ценой номера по 1200–1400 долларов за сутки.

Семья Слуцкого, следовало из расследования, около двух лет жила на вилле в Бодруме. Стоимость такой виллы оценивается приблизительно в 3 миллиона евро. Аренда аналогичной, но в два раза меньше, стоила бы 2600 долларов за сутки. При этом официальный доход депутата за 2021 год составил 3 миллиона рублей.

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