Министерство юстиции США обвинило пятерых лидеров крайне правой организации Proud Boys в подстрекательстве к нападению на Капитолий в январе 2021 года. Это первое заявление прокуратуры о том, что группировка пыталась силой воспрепятствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену. Об ужесточении обвинения сообщает американский телеканал CNN.

Согласно дополненному заключению прокурора, подсудимые запугали членов Конгресса и правоохранительные органы, побудив их к бегству, и тем самым помешали им выполнять свои служебные обязанности. В заключение добавлены выдержки из переписки лидеров Proud Boys от 6 января 2021 года. В тот день в Капитолии проходило заседание Конгресса по утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах, во время которого в здание ворвалась толпа американцев, большей частью сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, протестующих против итогов выборов.

В переписке главный лидер Proud Boys Энрике Таррио сравнивает нападение на Капитолий со штурмом Зимнего дворца в 1917 году. Также Таррио сообщает, что членов Конгресса эвакуируют из зала заседаний и они не смогут утвердить победу Байдена. При этом он призывает не торопиться с выводами и "посмотреть, чем всё закончится". Собеседник Таррио, имя которого не называется, отвечает, что "члены Конгресса должны признать победу Байдена сегодня — или их решение не будет иметь законной силы".

Ранее пятерым лидерам Proud Boys были предъявлены менее серьёзные обвинения в заговоре. Тогда они не признали себя виновными. Суд по ужесточённому обвинению состоится в конце этой недели.