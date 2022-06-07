Министерство юстиции США обвинило пятерых лидеров крайне правой организации Proud Boys в подстрекательстве к нападению на Капитолий в январе 2021 года. Это первое заявление прокуратуры о том, что группировка пыталась силой воспрепятствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену. Об ужесточении обвинения сообщает американский телеканал CNN.
Согласно дополненному заключению прокурора, подсудимые запугали членов Конгресса и правоохранительные органы, побудив их к бегству, и тем самым помешали им выполнять свои служебные обязанности. В заключение добавлены выдержки из переписки лидеров Proud Boys от 6 января 2021 года. В тот день в Капитолии проходило заседание Конгресса по утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах, во время которого в здание ворвалась толпа американцев, большей частью сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, протестующих против итогов выборов.
В переписке главный лидер Proud Boys Энрике Таррио сравнивает нападение на Капитолий со штурмом Зимнего дворца в 1917 году. Также Таррио сообщает, что членов Конгресса эвакуируют из зала заседаний и они не смогут утвердить победу Байдена. При этом он призывает не торопиться с выводами и "посмотреть, чем всё закончится". Собеседник Таррио, имя которого не называется, отвечает, что "члены Конгресса должны признать победу Байдена сегодня — или их решение не будет иметь законной силы".
Ранее пятерым лидерам Proud Boys были предъявлены менее серьёзные обвинения в заговоре. Тогда они не признали себя виновными. Суд по ужесточённому обвинению состоится в конце этой недели.
- В годовщину штурма Капитолия, 6 января 2022 года, Джо Байден назвал атаку "вооружённым мятежом". Президент США подверг резкой критике Дональда Трампа, обвинив его в том, что он пытался помешать демократической процедуре передачи власти, подзуживал своих сторонников к активным действиям, а затем несколько часов не делал ничего, чтобы остановить нападение.
- Дональд Трамп не согласен с такой характеристикой события. В мае 2022 года он назвал атаку на Капитолий "мистификацией восстания".
- Proud Boys — американская ультраправая, неофашистская организация, которая пропагандирует политическое насилие и организует соответствующие акции. Группировка разделяет антифеминистические, шовинистические и исламофобские взгляды.
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