Лидеры стран НАТО прилетают на саммит в Вильнюс

Президент США Джо Байден прилетел в Литву, где 11–12 июля пройдёт саммит стран-членов НАТО. Также в аэропорту Вильнюса приземляются самолёты и других глав государств Североатлантического союза. Главной темой саммита станет продолжение военной и гуманитарной поддержки странами НАТО Украины и перспективы её вступления в организацию.

Кроме того, одним из важных вопросов станет вступление в НАТО Швеции. Ранее нейтральная страна заявила о желании присоединиться к НАТО вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Сейчас её вступление в союз блокируют Турция и Венгрия. Анкара заявляет, что Швеция не исполняет своих международных обязанностей, поскольку даёт политическое убежище курдским оппозиционерам, которых Турция считает террористами и требует их выдачи. Кроме того, в Швеции проходят уличные акции, по мнению Анкары, оскорбительные для мусульман.

Выступая перед поездкой на саммит в Вильнюсе, Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от своих требований. Кроме того, заявил он, Евросоюз должен открыть Турции дорогу для вступления в него прежде, чем турецкий парламент одобрит шведскую заявку.

Как сообщает агентство Reuters, страны НАТО в понедельник, то есть ещё до официального начала саммита, пришли к соглашению о возможном военном ответе на гипотетическую атаку со стороны России. В их планы входит увеличение военных бюджетов, наращивание вооружений и поддержка более сильными членами союза более слабых стран.

По мнению лидеров НАТО, каждая страна-участница должна увеличить свой военный бюджет как минимум до 2% ВВП. Как отмечают в организации, выполнение этого плана может занять несколько лет. В то же время, подчёркивают они, весь Североатлантический союз должен быть готов к немедленному ответу на возможную агрессию. Это первый случай настолько масштабных оборонных планов со времён холодной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский, по сообщению агентства Bloomberg, приедет на саммит в среду, 12 июля.