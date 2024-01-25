Литовским военным запретили поездки в Россию, Беларусь и Китай

Правительство Литвы запретило военнослужащим нерабочие поездки в Россию, Беларусь и Китай. Об этом в четверг сообщает агентство BNS.

Как указали в литовском министерстве обороны, список стран был составлен после оценки опасностей и угроз национальной безопасности.

Вводимые меры предусматривают также запрет на проезд транзитом через указанные государства, за исключением случаев пересечения их воздушного пространства, отмечает телеканал "Настоящее Время".

Запрет на выезд в указанные страны не будет действовать в случае необходимости у военнослужащих посетить их из-за тяжелой болезни или смерти живущих там родственников, а также в случае, когда военнослужащий назначен опекуном или попечителем таких родственников. Кроме того, военнослужащие смогут выезжать в указанные страны для решения вопросов своих имущественных прав в случаях, когда их невозможно решить без личного присутствия.

В конце сентября в Национальном центре кризисного управления Литвы заявили, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся 56 тысяч человек. Решение объяснили с тем, что белорусские спецслужбы с некоторых пор активизировали свою деятельность на границе. По данным литовской разведки, на погранпунктах граждан Литвы допрашивают, а также принуждают сотрудничать с белорусскими спецслужбами путем шантажа и психологического давления.

Сейм Литвы ранее принял законопроект, запрещающий выезд военнослужащих в страны, представляющие угрозу национальной безопасности. Правительству было поручено составить список таких стран.