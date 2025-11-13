Литва назвала рэпера Моргенштерна угрозой национальной безопасности

Власти Литвы запретили въезд в страну на 10 лет российскому рэперу Алишеру Моргенштерну. В Департаменте миграции заявили, что музыкант может представлять угрозу национальной безопасности.

В миграционном ведомстве заявили, что решение принято по представлению МИД Литвы и после сбора дополнительной информации. Ранее запретить въезд рэпера попросил у МИД мэр Литвы Валдас Бенкунскас. Это было сделано перед запланированным концертом музыканта.

"Не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как в третий раз в Вильнюс приезжает исполнитель, который не способен ответить на вопрос „чей Крым“, публично выражает уважение Путину и по запросу Службы безопасности Украины был внесен министерством культуры Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", — заявил политик.

После предыдущего концерта в Вильнюсе в социальных сетях распространялись видео с "непристойными жестами" пришедших поклонников артиста, рассказывает Delfi. Полиция проверяла информацию о демонстрации символа Z посетителями, но не смогла это подтвердить.

В России Моргенштерн в 2022 году был объявлен властями иностранным агентом, против него заведено уголовное дело. Он покинул страну и получил израильское гражданство.