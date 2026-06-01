Логистические трудности

Топливный кризис: бензин по талонам - ВСУ атакуют сухопутный коридор в Крым

В России разворачивается топливный кризис – на фоне продолжающихся украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В аннексированном Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки АИ-95 – 20 литров в сутки в одни руки, сообщил глава российских властей региона Сергей Аксенов. Он попросил местных жителей не закупать бензин впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме.

В Новой Москве начали ограничивать продажу бензина после украинских ударов по крупнейшим НПЗ в центральной России.

По подсчетам агентства Bloomberg, только в мае Украина нанесла 16 ударов по российским НПЗ.

О новом повороте войны и о топливном кризисе в России говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Денисом Грековым и военным экспертом Евгением Федоровым.

