Лондон пообещал Киеву 245 млн фунтов на производство боеприпасов

Великобритания объявила 24 февраля о новом оборонном пакете для Украины на сумму в 245 миллионов фунтов стерлингов ($311 млн).

Как отмечается, эти средства помогут увеличить производство "крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины" - спустя два года после начала широкомасштабного российского вторжения.

Британский министр обороны Грант Шэппс подчеркнул в своём заявлении, что Вооружённые силы Украины "несмотря ни на что" отбили значительную часть земель, захваченных Россией после начала вторжения в феврале 2022 года. "Но украинцы не смогут выиграть эту войну без поддержки международного сообщества", - добавил Шэппс.

В Лондоне заявляют о готовности и дальше делать всё возможное, чтобы Украина "могла продолжать бороться за свою победу".

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