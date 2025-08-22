Александр Лукашенко заявил, что тема освобождения заключённых поднималась в его недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, но "весьма кратко".

Ранее Трамп призвал белорусские власти освободить 1300 политзаключённых. Лукашенко отметил, что в стране действует комиссия по обращениям осуждённых, но решения принимает лично он.

"Вам полторы-две тысячи? Забирайте к себе, отвозите. Рассчитывайте, что мы отпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они в этом признаются. Они снова будут против нас воевать? Меня здесь общественность не поддержит", — сказал Лукашенко.

По данным правозащитного центра "Весна", в Республике Беларусь сейчас 1197 политзаключённых, напоминает Белорусская служба Радио Свобода.

Лукашенко также оценил роль Трампа в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа. По словам Лукашенко, "никаких конкретных договорённостей там быть не могло", а президент США "выступил посредником для выяснения позиции России".

Сам Трамп сообщил, что у него состоялся "замечательный разговор" с Лукашенко, где обсуждалось освобождение 1300 заключённых. Позднее он назвал Лукашенко "сильным лидером" и выразил надежду на скорое решение этого вопроса.

