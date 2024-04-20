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Люди и животные против стихии. Власть показала свою беспомощность. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 16:00

Мумин Шакиров. Коллаж
Мумин Шакиров. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 16-й недели 2024 года

Что стало причиной наводнений на Урале и в Сибири? Надо ли попрощаться навсегда с привычкой расселяться у рек и морей ради сохранения жизни и имущества? Виноваты люди или климат?

Генерал Бастрыкин взялся перевоспитать детей и подростков через СИЗО и спецтюрьмы. Почему так свиреп российский патриархат?

Удастся ли российским генералам захватить Часов Яр к 9 мая? Выдержит ли этот натиск Украина? Палата представителей США готовится одобрить военную помощь Украине на 61 млрд. долл.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с климатологом Евгением Симоновым* политиком и математиком Михаилом Лобановым*, писателем и журналисткой Анной Гин, а также феминисткой Залиной Маршенкуловой.

*Включены Минюстом РФ в реестр "иноагентов".

Мы будем выкладывать наши видео отдельными новеллами. Первая будет про наводнение.

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