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Оренбург под водой, Амур на очереди. Как жить и строить дома в зоне риска. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 17:00

Слева направо: Мумин Шакиров, Владимир Путин. Коллаж
Слева направо: Мумин Шакиров, Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 15-й недели 2024 года

Наводнения – это навсегда. Как строить дома в зоне риска и мобилизовать население во время природных катаклизмов?

Харьков уничтожают бомбами. Российские удары по украинской энергосистеме. Турция предложила новый проект мирного договора для Москвы и Киева: "Новая-Европа" как капитуляция Зеленского?

Михаил Фридман и Петр Авен выиграли суд о признании незаконными санкций ЕС. Какими должны быть санкции против режима Путина и что делать с олигархами?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Кириллом Роговым*, экономистами Рубеном Ениколоповым и Владиславом Иноземцевым*, публицистом Александром Невзоровым*, экологом Константином Ранксом, американистской Александрой Филиппенко и историком Николаем Митрохиным*.

*Признаны Минюстом РФ "иноагентами"

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