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Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Кириллом Роговым*, экономистами Рубеном Ениколоповым и Владиславом Иноземцевым*, публицистом Александром Невзоровым*, экологом Константином Ранксом, американистской Александрой Филиппенко и историком Николаем Митрохиным*.
*Признаны Минюстом РФ "иноагентами"
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