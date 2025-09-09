Люди из бутылки

Ссылки для упрощенного доступа

А вы думаете целое поколение выросло только при Путине? Нет! Поколение выросло еще и при точно таких же несменяемых телевизионных персонажах, которые служили ему отличным бэквокалом. Сколько лет россиян готовили к войне с Украиной? А сколько лет их готовили к политическим репрессиям?

А вы думаете целое поколение выросло только при Путине? Нет! Поколение выросло еще и при точно таких же несменяемых телевизионных персонажах, которые служили ему отличным бэквокалом. Сколько лет россиян готовили к войне с Украиной? А сколько лет их готовили к политическим репрессиям? И как давно их научили воспринимать эти репрессии как должное? Разберемся на примерах федеральных ток-шоу двадцатилетней давности. Чем они отличаются от современных? Кем - не спрашиваем. Спойлер: никем не отличаюся.
В гостях у "Повестки" журналисты Максим Кузахметов и Роман Цимбалюк.

