А вы думаете целое поколение выросло только при Путине? Нет! Поколение выросло еще и при точно таких же несменяемых телевизионных персонажах, которые служили ему отличным бэквокалом. Сколько лет россиян готовили к войне с Украиной? А сколько лет их готовили к политическим репрессиям? И как давно их научили воспринимать эти репрессии как должное? Разберемся на примерах федеральных ток-шоу двадцатилетней давности. Чем они отличаются от современных? Кем - не спрашиваем. Спойлер: никем не отличаюся.
В гостях у "Повестки" журналисты Максим Кузахметов и Роман Цимбалюк.
Люди из бутылки
04 сентября 2025
Масляков: "Нас будут резать первыми"
03 сентября 2025
Кремлевский Распутин и его царь
28 августа 2025
Азербайджан под оккупацией Москвы
21 августа 2025
МИД уполномочен защитить. Кого?
14 августа 2025
Дугин рубит голову России. Аляска искушает Путина креветками