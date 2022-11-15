МАГАТЭ направит миссии на четыре АЭС в Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции в Украине: Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую, а также на Чернобыльскую АЭС. Об этом агентство попросила Украина.

По словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, первоначально каждая миссия продлится около недели, но за ними могут последовать другие, если это потребуется.

Гросси отметил, что с начала войны в Украине МАГАТЭ "делает всё возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию". Среди прочего организация поставляет оборудование для обеспечения ядерной безопасности, проводит технические экспертизы и консультации. "Мы выполняем эту важную работу в тесном сотрудничестве с украинскими властями и по их просьбе", – подчеркнул Гросси.

Это не первые миссии МАГАТЭ на украинские АЭС после вторжения России. В частности, на Чернобыльскую электростанцию эксперты агентства поедут уже в третий раз. Специалисты организации также постоянно присутствуют на Запорожской АЭС, захваченной Россией в марте 2022 года. Гросси отметил, что украинский персонал ЗАЭС продолжает выполнять свою работу "в условиях высокого и непрекращающегося стресса".

Кроме того, 3 ноября МАГАТЭ завершило проверку на ядерных объектах Украины. Инспекцию экстренно запросил Киев в ответ на обвинения России, что на них разрабатывают "грязную бомбу". Никаких следов создания в Украине "грязной бомбы" МАГАТЭ ожидаемо не обнаружило.