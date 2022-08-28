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МАГАТЭ собрало группу экспертов для посещения Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на следующей неделе, сообщает The New York Times.

Список членов группы, с которым ознакомилось издание, включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов в основном из "нейтральных стран".

В состав миссии входят эксперты из Польши и Литвы - стран, которые Украина считает дружественными, а также из Сербии и Китая, у которых, как считается, дружественные отношения с Россией, сообщает газета.

Среди других членов миссии — представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Эти страны, в основном были в стороне от войны или поддерживали открытые каналы связи с Москвой.

Ни Соединённые Штаты, ни Великобритания не представлены, отмечает The New York Times.

  • Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС.
  • СМИ также сообщают, что на территории станции находится военная база, где бойцы российской частной военной компании якобы насильно удерживают и пытают волонтеров, предпринимателей и обычных местных жителей.
  • ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
  • Правительство Украины на заседании 27 августа прекратило действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики с правительством России. Его заключили в январе 1993 года.

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