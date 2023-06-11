"Манчестер сити" впервые выиграл в финале Лиги чемпионов УЕФА

Английский футбольный клуб "Манчестер сити" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, состоявшемся в Стамбуле, англичане обыграли миланский "Интер" со счётом 1:0. Гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес.

"Манчестер сити" сыграл в финале Лиги чемпионов второй раз. В 2021 году он проиграл "Челси" со счётом 0:1.

"Манчестер сити" стал 10-й командой, которой удалось сделать требл ("золотой хет-трик"). Это победа в национальном первенстве, национальном кубке и в главном континентальном турнире Европы. Ранее в этом сезоне клуб выиграл Английскую премьер-лигу и Кубок Англии.

Тренер "Манчестер сити" испанец Хосеп Гвардиола стал первым тренером, выигравшим требл с двумя командами. Первой в сезоне 2008-2009 годов была "Барселона"

"Интер" выигрывал Лигу чемпионов три раза – в 1964, 1965 и 2010 годах. До финала Лиги чемпионов команда доходила шесть раз.