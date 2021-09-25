Marvel намерена судиться за права на персонажей "Мстителей"

Компания Marvel, подразделение Disney, подала иски к наследникам авторов комиксов, чтобы не потерять права на персонажей франшизы "Мстители", включая Человека-паука, Железного человека и Чёрную вдову.

Marvel утверждает, что все персонажи комиксов были созданы по договору найма и поэтому наследники не могут получить авторские права.

Издание The Hollywood Reporter уточняет, что летом заявление на правообладание подавали наследники создателя Человека-паука Стива Дитко. Если суд удовлетворит требования истцов, то Marvel в 2023 году придётся отказаться от прав на персонажа.

Marvel намерена судиться и с другими родственниками. The Hollywood Reporter пишет, что даже в случае проигрыша, корпорация намерена сохранить права на часть персонажей. В этом случает Marvel придётся делиться прибылью с наследниками создателей комиксов.

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