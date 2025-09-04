Масляков: "Нас будут резать первыми"

Показать больше Свернуть

Ведущий НТВ трясется за свое рабочее место, в страхе быть вытесненным ИИ. Cын Антона Вайно троллит Марию Захарову за ее тезис, что ИИ это классовое оружие неоколониализма. Сын Александра Маслякова собирается применять к региональным командам КВН "стандарты и контроль качества". Главный режиссер Новосибирского театра Оперы и балета на понимает "птичьего языка", на котором говорят участники Восточного экономического форума. Гость "Повестки", которому предстоит комментировать "креативный" мотив форума -

генеральный продюсер Общественного Образовательного канала, (Мемфис, Теннесси) Леонид Мазор.