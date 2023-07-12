Математика Азата Мифтахова поместили в ШИЗО в колонии

Математика Азата Мифтахова, который отбывает наказание по статье о хулиганстве по политическим мотивам, в колонии поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Как сообщает телеграм-канал в его поддержку, поводом стал отказ Мифтахова написать объяснительную о нарушении правил распорядка. Нарушение состояло в том, что содержимое его сумки не совпадало с описью.

Помещение в ШИЗО может иметь негативные последствия для Мифтахова. Он был приговорён к шести годам лишения свободы в январе 2021 года. В апреле 2022 года срок заключения Мифтахова сократили на три месяца. Таким образом, при отсутствии нареканий со стороны администрации колонии он уже через несколько месяцев мог бы ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Сообщается, что это уже второе нарушение на счету Мифтахова. Несколькими неделями раньше инспектор нашел в его прикроватной тумбочке дезодорант, который счёл недопустимым в колонии предметом.