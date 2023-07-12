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Математика Азата Мифтахова поместили в ШИЗО в колонии

Азат Мифтахов

Математика Азата Мифтахова, который отбывает наказание по статье о хулиганстве по политическим мотивам, в колонии поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Как сообщает телеграм-канал в его поддержку, поводом стал отказ Мифтахова написать объяснительную о нарушении правил распорядка. Нарушение состояло в том, что содержимое его сумки не совпадало с описью.

Помещение в ШИЗО может иметь негативные последствия для Мифтахова. Он был приговорён к шести годам лишения свободы в январе 2021 года. В апреле 2022 года срок заключения Мифтахова сократили на три месяца. Таким образом, при отсутствии нареканий со стороны администрации колонии он уже через несколько месяцев мог бы ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Сообщается, что это уже второе нарушение на счету Мифтахова. Несколькими неделями раньше инспектор нашел в его прикроватной тумбочке дезодорант, который счёл недопустимым в колонии предметом.

  • Азата Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По его словам, полицейские выбивали у него признательные показания под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.
  • В январе 2021 года Мифтахов был приговорён к шести годам колонии. По версии следствия, в январе 2018 года анархисты разбили стекло в офисе партии "Единая Россия" на Онежской улице в Москве и кинули внутрь дымовую шашку. Мифтахова обвинили в том, что он передал анархистам шашку, а во время акции находился поблизости и следил за обстановкой.
  • Уголовное дело было основано на показаниях секретных свидетелей. Остальные обвиняемые получили условные сроки.
  • Сотни российских и мировых учёных, математиков и общественных деятелей требовали прекратить преследование аспиранта мехмата МГУ. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

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