Матери четырёх израильтян, удерживаемых в секторе Газа палестинской радикальной группировкой ХАМАС (признана в США и ЕС террористической организацией), обратились к мировому сообществу с призывом оказать давление на ХАМАС и правительство Израиля, чтобы добиться прекращения боевых действий в Газе и освобождения всех заложников. Их заявление прозвучало во вторник в Женеве после встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщает AFP.

"Война — не решение. Единственный способ вернуть наших сыновей — подписать соглашение", — сказала Вики Коэн, чей 21-летний сын Нимрод находится в плену с октября 2023 года. По её словам, продолжение боевых действий ухудшает положение заложников, которые подвергаются всё более жестокому обращению.

Семьи заложников передали президенту МККК личные письма для своих сыновей. Мать одного из них, Галия Давид, рассказала, что на видеозаписях, опубликованных ХАМАС, её сын выглядит истощённым и содержится в подземном туннеле без возможности встать или пошевелиться.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года привело к гибели 1 219 человек и захвату 251 заложника. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. По оценкам армии Израиля, в Газе остаются 49 заложников, чуть более двадцати из них живы.