Мэр Кейптауна призвал правительство не пускать яхту Мордашова в ЮАР

Мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис в понедельник обратился к правительству ЮАР с просьбой запретить швартовку в портах страны яхты российского олигарха Алексея Мордашова Nord, которая сейчас направляется туда из Гонконга. Он также заявил, что против допуска в страну и самого Мордашова, который, предположительно, находится на борту.

В своём обращении в МИД ЮАР Хилл-Льюис подчеркнул, что Алексей Мордашов является одним из близких союзников президента России Владимира Путина, а значит, несёт персональную ответственность за российскую военную агрессию в Украине.

Хилл-Льюис перечислил свои претензии к деятельности российского олигарха. Как он считает, главный актив Мордашова - крупнейшая в России металлургическая компания "Северсталь" - задействована в производстве вооружений, которые используются российской армией в войне против Украины. Компания "Севергрупп", генеральным директором которой также является Мордашов, владеет крупной долей в банке "Россия", который начал активную деятельность в аннексированном Крыму сразу после объявления Москвой об аннексии. Наконец, "Севергрупп" также является крупным акционером "Национальной медиа группы", контролирующей телеканалы, которые транслируют пропаганду войны в Украине.

Таким образом, считает Хилл-Льюис, Мордашов может считаться пособником государственного терроризма и военной агрессии."Позволить господину Мордашову пришвартоваться в наших портах было бы поступком, за который нам не просто будет стыдно: он поставит под вопрос саму нашу мораль," - пишет мэр Кейптауна.

О реакции МИД ЮАР пока не сообщается.