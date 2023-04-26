Россия выслала 10 норвежских дипломатов

Россия признала персона нон грата десять норвежских дипломатов, сообщил МИД России.

Ведомство выразило "решительный протест" в связи с решением Норвегии о высылке пятнадцати российских дипломатов из страны. МИД России назвал это "враждебным шагом" и предупредил, что за высылкой норвежских дипломатов последуют "другие меры".

Ранее Норвегия объявила персона нон грата несколько сотрудников российского посольства в Осло. Норвегия назвала их причастными к разведке и обвинила в деятельности, не совместимой с их дипломатическим статусом. МИД страны заявил, что приветствует российских дипломатов, но не разведчиков, работающих под таким прикрытием.

Европейские страны стали массово высылать российских дипломатов, обвиняя их в работе на разведку, после полномасштабного вторжения России в Украину. Обычно Россия на высылку отвечает зеркально.