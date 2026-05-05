Глава МИД России Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону состояние двусторонних отношений и международные вопросы, сообщил во вторник российский МИД.

В Москве разговор охарактеризовали как конструктивный и имеющий деловой характер. "Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", - приводят российские агентства сообщение МИДа.

Комментарий американской стороны пока не приводится.

На прошлой неделе, 29 апреля, сообщалось о телефонной беседе президентов США и России. Их разговор продолжался полтора часа. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Путиным "очень хорошим". По словам Трампа, обсуждались Украина и Иран. Тогда же президент США отмечал, что он предложил Путину "небольшое перемирие" в Украине.

С момента вступления в должность в прошлом году Трамп заявляет о необходимости скорейшего завершения войны в Украине. США выступили в роли посредника при организации серии переговоров, которые не привели на данный момент к прекращению огня. Утверждается, что главным вопросом остаётся территориальный - Россия настаивает на контроле над всей Донецкой областью, что неприемлемо для Украины.

Последние прямые трёхсторонние переговоры прошли в феврале. Контакты оказались на паузе после начала войны США и Израиля с Ираном.



