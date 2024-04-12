МИД Таджикистана осудил пытки подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил пытки задержанных в России подозреваемых в нападении на подмосковный концертный зал "Крокус Сити холл". Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.

Правоохранительные органы в России должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными, заявил чиновник 12 апреля на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске.

"Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна", — сказал он.

Мухриддин также осудил всплеск ксенофобии в России после нападения на "Крокус", заявив, что в результате "непродуманной информационной кампании" формируется "негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков". Публичной реакции российских чиновников на заявления таджикского министра. Известно, что Мухриддин встречался в Минске с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В отчётах министерств о встрече нет упоминания обсуждения этих тем.

Нападение на "Крокус" произошло вечером в пятницу, 22 марта. Его жертвами стали не менее 144 человек, сообщали российские власти. О своей причастности к атаке заявила группировка "Исламское государство".

Басманный суд начал арестовывать обвиняемых по делу в ночь на 24 марта. Большинство арестованных — граждане Таджикистана. Первые четверо обвиняемых поступили в суд со следами избиений и пыток. Саидакрами Рачабализоде при задержании отрезали ухо. Мухаммадсобира Файзова в зал заседаний завезли на каталке с подключенным мочеприёмником. Шамсидина Фаридуни пытали током. Далерджону Мирзоева в суд привезли с обрывками пластикового пакета на шее — возможно, его душили.

Российские чиновники, включая пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, комментировать это отказались.