Михалков зовет Слепакова домой

Никита Михалков назвал Семена Слепакова "новым Гоголем" и обещал простить ему антивоенную позицию, если тот вернется в Россию с покаянной головой. Кого уже простил Никита Сергеевич из "пятой", по его представлениям, "колонны"? Что он думает о системе отправки артистов в Донбасс в обмен на карьерные пряники? И еще о некоторых любопытных моментах интервью доверенного лица Владимира Путина агентству ТАСС - музыкальный критик Артемий Троицкий и драматург Артур Соломонов. А также: как часто будут "снимать с должности" Валерия Залужного? О этом эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности Иван Ступак. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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