По факту нападения на Милашину и Немова возбуждено новое дело

Управление Следственного комитета по Чечне возбудило новое уголовное дело по шести статьям после нападения на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов со ссылкой на Немова и уведомления чеченских следователей.

Среди статей, по которым возбуждено дело – незаконное лишение свободы, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия и угроза убийством в отношении прокурора, следователя и защитника.

"Возбуждение уголовного дела по статье, где потерпевшим является адвокат, – редкое явление в правоприменительной практике", – приводит комментарий Немова Федеральная палата адвокатов.

Защитник также сообщил, что следствие объединило в одно уголовные дела, возбужденные после нападения. Потерпевшим также признан водитель такси, который вез адвоката и журналистку из аэропорта.

Следственный комитет о возбуждении нового уголовного дела из-за нападения на Милашину и Немова не сообщал.

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова произошло утром во вторник, 4 июля, когда они прилетели в Грозный в командировку. Такси, на котором Милашина и Немов ехали из аэропорта в центр города, остановили неизвестные. Они силой посадили журналистку и адвоката в один из своих автомобилей, довезли до близлежащего оврага, где стали жестоко избивать. Немова ударили ножом в ногу, а Милашиной специально били по пальцам рук, грозя отрубить их.

Милашина и Немов отметили, что преступников интересовала только техника и служебные документы.

Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Чечню на приговор Зареме Мусаевой – матери чеченских активистов и критиков Рамзана Кадырова братьев Янгулбаевых и супруги судьи Сайди Янгулбаева. Все они находятся за пределами России.

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