"Помогите нам"

Россия получила от администрации Дональда Трампа "весьма выгодное предложение" по завершению войны. Вашингтон якобы предложил Москве, в частности, фактически признать оккупированные территории Украины и снять с России большинство санкций, сообщает польское издание Onet, не указывая, впрочем, источники такой информации.

Bloomberg со ссылкой на свои данные отмечает: Трамп допустил, что Владимир Путин готов начать мирные переговоры в случае обсуждения вопроса об обмене территориями. Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил: позиция Москвы состоит в том, что ключевыми элементами любого соглашения о перемирии в Украине будут вопросы, включающие тему территорий.

На этой неделе Путин впервые публично заговорил о гуманитарной катастрофе в оккупированной части Донецкой области. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин на встрече с президентом России заявил, что из-за дефицита вода в разные города региона подается раз в 2-4 дня на несколько часов. По данным СМИ, жители Донецка получают воду раз в три дня.

В Донецкой области уже минимум четыре месяца продолжается гуманитарный кризис. Жители порой вынуждены испражняться в пакеты, собирать дождевую воду и просить помощи у Путина.

Канал Дон — Донецк, который должен поставлять воду из Ростовской области, работает плохо. В январе 2023 года военно-строительный комплекс Минобороны начал сооружение канала. Процессом руководил приговоренный в этом году к 13 годам колонии по делу о взяточничестве заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Что Россия принесла на оккупированные территории и может ли Украина пойти на территориальные уступки? Обсуждаем в эфире программы "Лицом к событию" с журналистом Николаем Осыченко.



