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Министерство труда России предложило расширить список профессий для альтернативной службы

Министерство труда России предложило расширить список профессий, которыми можно заниматься для альтернативной гражданской службы. На неё имеют право податься призывники в армию, не желающие брать в руки оружие по убеждениям или вероисповеданию.

С осеннего призыва 2024 года министерство предлагает разрешить альтернативную службу по 224 профессиям вместо 149, передаёт ТАСС. В числе предложений — разрешить призывникам выбрать работу экскаваторщиками и бульдозеристами, слесарями-инструментальщиками, ремонтниками теплового и вентиляционного оборудования, матросами и судовыми поварами, лесорубами, музейными смотрителями и реставраторами деревянного зодчества. Часть перечисленных профессий требует высшего образования. На сайте министерства предложение не опубликовано.

Список профессий для альтернативной службы составляется в начале каждого года по заявкам министерств и региональных властей. После расширения пройти службу, как ожидается, можно будет на 1 305 предприятиях. Расширение перечня сделано на фоне острого дефицита рабочей силы в России.

Согласно подсчётам экспертов, число незакрытых вакансий в стране в 2023 году выросло, по разным оценкам, от 1,8 миллиона до 4,5 миллиона. Росстат в ноябре сообщил об историческом минимуме уровня безработицы — 2,9 процента.

Центробанк отмечает, что дефицит кадров ограничивает возможности экономического роста. В октябрьском докладе регулятора говорилось, что обеспеченность сотрудниками российских заводов сейчас самая низкая с начала наблюдений в 2020 году. Больше всего не хватает работников на производстве и в сельском хозяйстве.

Это во многом вызвано вторжением в Украину: массовым набором контрактников, мобилизацией, гибелью потенциальных работников на фронте, бегством квалифицированных специалистов из страны и сокращением миграции на фоне санкций.

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