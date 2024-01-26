В России упростили медкомиссию для желающих служить по контракту

Правительство России ввело упрощённый порядок медицинского освидетельствования для желающих служить в армии по контракту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление, текст которого имеется в распоряжении редакции.

Вместо двухэтапного медосвидетельствования будет оставлен только один этап. Если раньше желающие заключить контракт сначала проходили военно-врачебную комиссию в военкомате муниципального образования по месту жительства, а затем окончательное обследование в военкомате регионального уровня, то теперь будет достаточно только первой части. По направлению местных военкоматов или пунктов отбора будущие контрактники будут проходить комиссию в государственных медучреждениях. Решение о годности врачи военкоматов будут принимать в течение пяти дней с момента получения документов.

Постановление должно упростить и ускорить процесс приёма добровольцев на контрактную службу.

В декабре прошлого года Минобороны России выступало с предложением ослабить ограничения по здоровью для прохождения как срочной, так и контрактной военной службы. В документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов, не указывались конкретные меры, но предлагалось внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, в котором перечислены критерии, определяющие категории годности призывника или контрактника. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял, что список заболеваний, с которыми не берут на службу, сократят.

Ранее, в ноябре, Минобороны подготовило приказ, предусматривавший сокращение сроков возвращения военных на фронт после ранения и лечения.

Сами военнослужащие и правозащитные организации многократно сообщали, что медкомиссии практикуют завышение категорий годности военнослужащим, несмотря на ранения и болезни. Российские военные, получившие ранения в ходе боевых действий в Украине, жаловались, что их отправляют обратно в военные части недолеченными, а за получение нужных справок и выплат им приходится судиться.