Министр обороны Китая назвал перспективу конфликта с США "бедствием"

Министр обороны Китая Ли Шанфу на саммите в Сингапуре заявил, что Китай нацелен на диалог с США. Возможность открытой конфронтации с США он назвал "невыносимым бедствием для всего мира".
Ли Шанфу уточнил, что несмотря на все различия систем США и Китая, они должны искать общие интересы и основания для сотрудничества. В то же время он обвинил США и их союзников в попытках дестабилизировать обстановку в тихоокеанском регионе.
Министр упомянул, что утром в воскресенье китайский военный корабль чуть не столкнулся с американским, который принимал участие в совместных с Канадой учениях в Тайваньском проливе. Он назвал военное присутствие США и Канады в околокитайских водах провокацией и заявил, что если США не хотят обострения конфликта, они должны вывести свои военные суда из зоны интересов Китая.
Это было первое крупное выступление Ли Шанфу с момента вступления в должность министра обороны в марте. Всего несколько дней назад он отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином для прямых переговоров.
Ллойд Остин, выступая на том же сингапурском саммите "Шангри-Ла Диалог" в субботу, тоже признал, что если Китай начнёт военные действия против Тайваня, это станет катастрофой для мировой экономики. Он подчеркнул, что США поддерживают независимость Тайваня.
Остин сказал, что не считает конфликт неизбежным. По его мнению, весь мир заинтересован в безопасности судоходства в Тайваньском проливе, и война там поставила бы под угрозу всю мировую торговлю.
"Для ответственных лидеров, - заявил Остин, - Подходящее время для диалога - любой момент. Этот момент - сейчас. Диалог - не поблажка, а необходимость".
- КНР считает Тайвань частью своей территории и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили "объединение с Тайванем" своей "исторической миссией", которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы.
- Ли Шанфу был назначен министром обороны Китая в марте. С 2018 года он находится под санкциями США из-за участия в закупках истребителей Су-35 и ракетных систем у российского "Рособоронэкспорта".
- Страны Запада высказывают опасения, что Китай может начать поставки России оружия для войны в Украине, однако прямых доказательств таких поставок нет. Тем не менее в мае Европейский союз заявил, что может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники, которая может использоваться в производстве вооружений. Financial Times сообщала, что ЧВК "Вагнер" закупает у Китая экипировку.
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