Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию работников

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 сотрудников промышленных предприятий.

Четверть из них уже прошли вакинацию, 16 процентов готовы привиться, 8 процентов переболели, сообщил Мантуров со ссылкой на данные государственной информационной системы "Промышленность".

Как выяснил "Коммерсантъ", темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в крупных промышленных компаниях России оказались выше, чем в среднем по стране. В "Газпром нефти" сообщили, что антитела к коронавирусу сформировались у 80 процентов сотрудников, а на ряде нефтепромыслов в Югре и Арктике коллективный иммунитет достиг более 90 процентов.

В концерне "Росэнергоатом" , который управляет атомными электростанциями, отмечают, что непосредственно на АЭС привиты более 60 процентов сотрудников, а критически важный персонал вакцинирован полностью.

В РЖД говорят, что вакцинировались около половины сотрудников - более 370 тысяч человек. В "Газпроме" сообщили, что прививку сделали 42 процента сотрудников.

При этом, как отмечает издание, бизнес редко премирует сотрудников за постановку вакцины. Увольнять непривитых сотрудников компании пока также не готовы, но отстранение от работы не исключают.

Ранее в Москве, а затем в десятке других регионов России ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сфер услуг, транспорта, торговли и общепита. Тех, кто откажется делать прививку, разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии вновь заявил, что выступает против обязательной вакцинации. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что Кремль считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".

Согласно опросу "Левада-центра" (внесён российскими властями в список "иностранных агентов") 58 процентов россиян не поддерживают идею всеобщей обязательной вакцинации от COVID-19, а две трети уверены, что прививки в принципе должны быть добровольными. Обязательную вакцинацию для отдельных групп поддерживают только 14 процентов. Ещё 19 процентов выступают за обязательную вакцинацию для всех.

При этом, как показало исследование, большинство россиян по-прежнему не желают вакцинироваться: об этом заявили 54 процента опрошенных. Почти четверть респондентов готова сделать прививку, , а ещё 19 процентов уже привились. Об этом пишут "Открытые медиа", которые сформулировали вопросы для социологов "Левада-центра".