Министерство юстиции назвало государственной тайной содержание письма Росфинмониторинга, на основании которого в реестр СМИ-"иностранных агентов" внесли бывшего главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош и ее заместителя Максима Гликина. Об этом сообщает "Медиазона".
Как пишет юрист Анастасия Буракова в телеграм-канале, Минюст вновь не представил в суд документы, которыми руководствовался, внося журналистов в реестр СМИ-"иноагентов".
"Административный истец оспаривает факт получения иностранного финансирования. Минюст России в подтверждение законности распоряжения ссылается на сведения, содержащиеся в письме Росфинмониторинга. Как пояснил представитель Минюста России, такие сведения составляют государственную тайну", – сказано в определении Замоскворецкого суда Москвы, который цитирует "Медиазона".
В итоге Замоскворецкий суд Москвы передал дело об обжаловании журналистами статуса СМИ-"иноагентов" в Мосгорсуд, так как именно в нем рассматриваются дела, связанные с государственной тайной.
- Юлию Ярош и Максима Гликина внесли в реестр СМИ-"иностранных агентов" 15 июля. 4 августа сайт "Открытых медиа" был заблокирован в России – тогда издание сообщало, что адрес сайта был внесен в особый список Роскомнадзора как ресурс, содержащий призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Вскоре после этого издание "Открытые медиа" сообщило о прекращении работы.
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