Министерство юстиции назвало государственной тайной содержание письма Росфинмониторинга, на основании которого в реестр СМИ-"иностранных агентов" внесли бывшего главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош и ее заместителя Максима Гликина. Об этом сообщает "Медиазона".

Как пишет юрист Анастасия Буракова в телеграм-канале, Минюст вновь не представил в суд документы, которыми руководствовался, внося журналистов в реестр СМИ-"иноагентов".

"Административный истец оспаривает факт получения иностранного финансирования. Минюст России в подтверждение законности распоряжения ссылается на сведения, содержащиеся в письме Росфинмониторинга. Как пояснил представитель Минюста России, такие сведения составляют государственную тайну", – сказано в определении Замоскворецкого суда Москвы, который цитирует "Медиазона".

В итоге Замоскворецкий суд Москвы передал дело об обжаловании журналистами статуса СМИ-"иноагентов" в Мосгорсуд, так как именно в нем рассматриваются дела, связанные с государственной тайной.