Минюст признал "иноагентом" продюсера Александра Роднянского

Министерство юстиции включило в реестр физических лиц – "иностранных агентов" продюсера Александра Роднянского, журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр (Шадрина).

В список также включены гендиректор "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, экс-глава штаба Навального из Чебоксар Семен Кочкин, Катерина Босов (вдова миллиардера Дмитрия Босова) и журналист Руслан Габбасов, который сотрудничает с Idel.Реалии.

В реестр СМИ – "иностранных агентов" внесен писатель Михаил Зыгарь.