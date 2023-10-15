МОК добавил упоминание прав человека в Олимпийскую хартию

Международный олимпийский комитет добавил упоминание прав человека в Олимпийскую хартию, основной документ, регулирующий мировое олимпийское движение и входящие в него виды спорта. В новой версии текста права человека указываются одним из основополагающих принципов олимпизма.

В описание олимпизма в первой статье хартии указано, что философия движения подразумевает уважение "к международно признаваемым правам человека", — говорится на сайте МОК.

В четвёртой статье, постулирующей, что занятия спортом являются правом человека, теперь указывается, что каждый человек должен иметь доступ к возможности заниматься спортом, а не занятиям к ним, и эта возможность должна быть дана в уважении к "международно признанным правам человека в рамках компетенции Олимпийского движения".

В раздел об участии в Олимпийских играх добавлена поправка, что спортсмены имеют право на свободу самовыражения в соответствии с ценностями движения. Такая статья может означать, что участникам олимпийских игр теперь разрешено проводить акции в поддержку гражданских прав и свобод, раньше за это им грозила дисквалификация.

Что МОК считает "международно признанными правами" в хартии не поясняется. Глава организации Томас Бах заявил, что поправки о правах "посылают мощный сигнал участникам движения". Это происходит на фоне действующего с февраля 22 года отстранения российских и белорусских спортсменов из-за войны в Украине.

Им разрешено выступать только в индивидуальных видах спорта, в качестве нейтральных спортсменов, при соблюдении нескольких жёстких условий. В то же время МОК 15 октября сообщил, что осуждает призывы "правительств отдельных стран" полностью запретить выступать спортсменам с российским и белорусским гражданством.