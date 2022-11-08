Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Дороги к свободе

Молдова: атака на Майю Санду. Эфир в 20:30

Майя Санду

Политолог Алексей Тулбуре – о протестах пророссийских сил и популистов, энергетическом кризисе и планах России

Чего добивается Москва, содействуя кризису в Молдове? Устойчива ли власть президента Майи Санду и проевропейских сил? Виталий Портников беседует с политологом, основателем Института устной истории Молдовы Алексеем Тулбуре. Эфир в 20:30.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG