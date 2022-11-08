Молдова: атака на Майю Санду. Эфир в 20:30

Чего добивается Москва, содействуя кризису в Молдове? Устойчива ли власть президента Майи Санду и проевропейских сил? Виталий Портников беседует с политологом, основателем Института устной истории Молдовы Алексеем Тулбуре. Эфир в 20:30.

