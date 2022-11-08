Чего добивается Москва, содействуя кризису в Молдове? Устойчива ли власть президента Майи Санду и проевропейских сил? Виталий Портников беседует с политологом, основателем Института устной истории Молдовы Алексеем Тулбуре. Эфир в 20:30.
Молдова: атака на Майю Санду. Эфир в 20:30
Политолог Алексей Тулбуре – о протестах пророссийских сил и популистов, энергетическом кризисе и планах России
Чего добивается Москва, содействуя кризису в Молдове? Устойчива ли власть президента Майи Санду и проевропейских сил? Виталий Портников беседует с политологом, основателем Института устной истории Молдовы Алексеем Тулбуре. Эфир в 20:30.
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