Монеточка выпустила клип "о смелых женщинах", говорящих нет войне

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выпустила по случаю 8 марта песню "У мамы есть секрет". Как говорит сама Монеточка, эта композиция и клип к ней – "о сильных, смелых, умных женщинах, противопоставляющих себя войне и смерти".

"На эту песню меня вдохновили женщины, близкие мне по духу – мои кумиры, мои подруги, мои слушательницы... Мы сильны, мы можем свирепо защищать свою семью, бесстрашно бороться за свою страну и поддерживать друг друга как сестры — вот что я узнала о женщинах за последние годы. Я счастлива быть одной из них", – написала Монеточка в инстаграме.

В клипе на композицию появляются журналистки Катерина Гордеева, Анна Монгайт, телеведущая Татьяна Лазарева, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, актрисы Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Мария Шалаева, политик Екатерина Дунцова, адвокат Мари Давтян, а также вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия.

"Сколько дел ей уже можно приплести, посчитал давно сосед и смотрит косо, потому что в запрещённой соцсети она постит нехорошие видосы", - поёт Монеточка.