Юрий Шевчук выпустил антивоенный клип "Родина, вернись домой"

Лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук выпустил видеоклип "Родина, вернись домой". В новой песне он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Клип снят Шевчуком в сотрудничестве с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым.

Стихотворение "Родина, вернись домой" Юрий Шевчук написал летом 2022 года, через несколько месяцев после начала военного вторжения России в Украину. Ближе к годовщине вторжения рокер положил его на музыку и записал песню. "Не сходи с ума - это не твоя война", - призывает слушателей Шевчук.

Юрий Шевчук неоднократно высказывался против войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.