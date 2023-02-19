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Юрий Шевчук выпустил антивоенный клип "Родина, вернись домой"

Лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук выпустил видеоклип "Родина, вернись домой". В новой песне он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Клип снят Шевчуком в сотрудничестве с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым.

Стихотворение "Родина, вернись домой" Юрий Шевчук написал летом 2022 года, через несколько месяцев после начала военного вторжения России в Украину. Ближе к годовщине вторжения рокер положил его на музыку и записал песню. "Не сходи с ума - это не твоя война", - призывает слушателей Шевчук.

Юрий Шевчук неоднократно высказывался против войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.

  • В 2022 году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации действий российской армии. Поводом для штрафа стало антивоенное заявление, сделанное им в мае на концерте в Уфе. Концерты его группы "ДДТ" в России после начала войны в Украине часто переносились или отменялись "по техническим причинам".
  • Летом 2022 года СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них – группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов уже столкнулись с отменой концертов, некоторые были признаны Минюстом России иностранными агентами.

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