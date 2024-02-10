Moody’s снизило кредитный рейтинг Израиля впервые в истории страны

Международное рейтинговое агентство Moody’s приняло решение снизить кредитный рейтинг Израиля на один уровень, с А1 до А2. Причиной этого стали ожидаемые экономические последствия войны с палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Снижение кредитного рейтинга Израиля произошло впервые за всю историю существования государства.

Кроме того, Moody’s опубликовало негативный прогноз рейтинга, прогнозируя еще одно возможное понижение в будущем. В пояснении агентство указало, что на фоне войны в секторе Газа и сообщений о возможном открытии фронта с Ливаном на севере Израиля экономическая ситуация в стране может ухудшиться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Moody’s, заявил, что понижение рейтинга связано не с состоянием экономики, а с тем, что страна находится в состоянии войны.

Вчера стало известно, что израильские военные получили от Нетяньяху распоряжение разработать план эвакуации мирных жителей из города Рафах на юге сектора Газа, у границы с Египтом для последующей зачистки региона от джихадистов ХАМАС.

По разным оценкам, в районе Рафаха на юге сектора Газа сейчас находятся от одного до 1,4 миллиона палестинцев. Это как жители региона, так и те, кто эвакуировался с севера сектора после начала операции Израиля по борьбе с ХАМАС.

Белый дом призвал правительство Нетаньяху воздержаться от переноса военной кампании в Рафах и позаботиться о безопасности мирных палестинцев. Президент США Джо Байден охарактеризовал ответные действия ЦАХАЛ в Газе как "чрезмерные".

В свою очередь источники Reuters сообщают, что Египет, который ранее отказался принимать палестинских беженцев, в преддверии возможной операции Израиля направил примерно 40 танков и бронетранспортеров на северо-восток Синая, на границу с сектором Газа.

Израильские власти неоднократно заявляли, что будут вести войну до полного уничтожения группировки ХАМАС и возвращения из Газы всех израильских заложников, захваченных джихадистами во время нападения на юг Израиля 7 октября.

Источники Axios сообщают, что на следующей неделе в Каир для подготовки новых переговоров между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и приостановке огня, отправится директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

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