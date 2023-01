Моравские независимые. Артемий Троицкий вспомнил детство

Двести пятьдесят седьмой выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе", ​открывающий регулярную программу 2023 года, посвящён исполнителям, сотрудничающим с моравской студией звукозаписи Indies Scope. Седьмой сезон подкаста, как видите, с ходу обещает много интересного и неожиданного: рок-критик Артемий Троицкий неустанно работает на ниве нашей культурной эмансипации.



В детстве-отрочестве я пять лет прожил в Праге и именно там заделался упёртым меломаном. Там были посещены первые рок (тогда это называли "биг бит") концерты, там я купил на сэкономленные кроны первые пластинки, виниловые синглы местных бит-групп. Так что отношения с чехословацкой музыкой у меня особо тёплые и эксклюзивные. В Праге, одном из самых магических городов мира, я в среднем бываю раз в году и за местной сценой (в основном "альтернативной") стараюсь следить. Тематическую часть 114-го выпуска "Музыки на Свободе" в мае 2019 года я посвятил пражскому независимому лейблу Poli 5; сегодня послушаем артистов, сотрудничающих с другим крупнейшим чешским музыкальным издателем – Indies Scope. Впрочем, сказать "чешский" – не совсем точно, поскольку располагается лейбл в столице области Моравия, в городе Брно. Компания Indies основана в 1990 году. Затем, в 2007, распалась на три отдельные фирмы, главная из которых – Indies Scope. В отличие от Poli 5, специализирующейся на авангарде, радикальной электронике и фри-джазе, Indies Scope склоняется к фолку и современному року.



Флагманской группой IS, наверное, можно считать Květy во главе с автором и солистом Мартином Эвженом Кишперским. Они играют то, что я назвал бы характерным "славянским роком" – нечто мягкое, поэтичное, довольно витиеватое в музыкальном отношении и проникнутое лёгкой иронией. Вполне вписывается в один ряд с "Аквариумом", "ДДТ", "Сплином". Даже название Květy ("Цветы") заставляет вспомнить архивный московский ВИА. Группа, как и лейбл, из Брно; играет и поёт с 1993 года и записала за это время порядка полутора десятков альбомов. Květy, květy (2020) – последний пока и, на мой вкус, не самый ровный лонг-плей популярнейшего ансамбля. Мне больше всего понравилась песня "Бесконечный".



Хип-хоп проникал в Чехию медленно и трудно – пожалуй, даже дольше, чем в Россию. Якуб Чермак из города Теплице начинал как бард и фольклорист, но его новейший альбом Lament под ником Cermaque – это чистый рэп, разнообразный по звучанию и не чуждый экспериментаторства. Треки спродюсированы разными музыкантами, включая даже "цветовода" Кишперского. Хорошо, что всё по-чешски, включая зловещий номер Darknet.



Tara Fuki – давние клиенты Indies. Это чешско-польский дуэт виолончелисток-вокалисток с консерваторским образованием Дороты Баровой и Андреа Констанкевич. Живут они в Силезии, практически на границе двух стран, и поют попеременно на чешском и польском языках. Стиль – смесь фолка, инди-поп и камерной музыки. На концертах много импровизируют, так что джаз тоже в доле. "Мотыльки" – шестой и пока последний альбом ансамбля; с него песня "Если бы".



Ян Фиц как раз из столицы Моравии. На протяжении всех десятых годов возглавлял рок-группу The Weathermakers, а в последние годы выступает соло. "Потом" – его второй альбом, и записан он вместе с уже известным нам Мартином Э. Кишперским, который не только аранжировал запись, но и сыграл на гитаре и клавишах. Полагаю, если бы не его вклад, это была бы чистая бардовская песня, задумчивая, лиричная и интровертная. А так – получился своего рода "альтернативный шансон". Слушаем трек "И всё равно я попробую".



Ива Биттова – самая известная (во всяком случае, за пределами Чехии) чешская певица последнего полувека. Она родилась в 1958 году в Силезии, её отец словацкий венгр с индийскими корнями, мать чешка, оба профессиональные музыканты. Биттова дебютировала в середине 1970-х как фольклорная певица и скрипачка, закончила брненскую консерваторию и прославилась дуэтом с перкуссионистом Павелом Файтом. Они исполняли уникальный славянско-цыганско-индийский авант-фолк и привлекли внимание англо-американской экспериментальной джазовой тусовки. Потрясающая вокалистка, Биттова выступала и записывалась со многими всемирно известными знаменитостями, а затем и перебралась жить в Нью-Йорк. Indies Scope недавно выпустили её концертный альбом Pro Radost/For Joy, записанный в Чехии с местными артистами и детским хором Babačka. Открывался концерт народной песней "Эй, любовь, любовь".

Плейлист 257-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. La Femme (France). Paradigme, LP Paradigmes (Disque Pointu)

2. The Hunt Sales Memorial (USA). Magik, LP Get Your Shit Together (Big Legal Mess)

3. Annette Peacock (USA). Pony, LP Cefe Exil: New Adventures In European Music 1972–1980 (Ace)

4. Toni Esposito (Italy). L’Eroe de plastico, LP Cefe Exil: New Adventures In European Music 1972–1980 (Ace)

5. Daphne Guinness (UK). Deviant Disco, LP Revelations (Agent Anonyme)

6. Květy (Czech Republic). Nekonečny, LP Květy květy (Indies Scope)

7. Cermaque (Czech Republic). Darknet, LP Lament (Indies Scope)

8. Tara Fuki (Czech Republic/Poland). Kdyby, LP Motyle (Indies Scope)

9. Jan Fic (Czech Republic). Stejne to zkoušim, LP Potom (Indies Scope)

10. Iva Bittová (Czech Republic/USA). Ej lasko, lasko, LP Pro Radost/For Joy (Indies Scope)

11. The Dears (Canada). Heart Of An Animal, LP Lovers Rock (Dangerbird)

12. Vanishing Twin (UK). The Lift, LP Ookii Gekkou (Fire)

13. Kultur Shock (USA/Bosnia/Bulgaria). Gigolo Amerikana, LP Fucc The Ins (Koolarrow)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – GOOGLE PODCASTS