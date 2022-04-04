Мосгорсуд начинает рассматривать по существу дело Ивана Сафронова

Московский городской суд сегодня начинает рассматривать по существу уголовное дело по обвинению в госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ якобы из-за наличия материалов с грифом "секретно". "Медуза" публикует текст обращения Ивана Сафронова к суду, с которым он планирует выступить на первом заседании. Его передал редакции адвокат Иван Павлов, участвовавший в защите журналиста.

Обращение Сафронова к суду начинается с того, что не признаёт себя виновным в шпионаже. Сафронов считает, что предъявленное ему обвинение недопустимо и незаконно.

По словам Сафронова, поставленные ему в вину действия сводятся исключительно к его профессиональной журналистской деятельности. Все сведения, относящиеся к предмету его профессии — военной журналистике, он получал из открытых источников. В его статьях не содержалось ни одной буквы и ни одной цифры, которые были бы получены тайно и тем более незаконно, говорится в обращении Сафронова к суду.

Кроме того в материалах дела, прямо утверждается, что следствие не установило какие сведения, составляющие гостайну, журналист, как утверждается, собирал. Этих данных нет ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ни в обвинительном заключении, вам не сообщают какое именно преступление вы совершили, и когда. "Как вы будете защищаться от этого абсурда?"- спрашивает судей Сафронов.

Во время предварительного следствия журналист десятки раз просил следователя предоставить ему возможность доказать свою невиновность. Однако следствие отказывало ему и его адвокатам во всех ходатайствах. По мнению Сафронова, лишать возможности защищаться обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления с санкцией до 20 лет тюрьмы - это преступление против правосудия.

Ранее следователь, а затем суд запретили адвокатам Сафронова делать заметки при знакомстве с материалами дела, объясняя это их секретным характером.

На сегодняшнем заседании Мосгорсуда Иван Сафронов намерен обратиться к суду с просьбой в восстановлении его нарушенного права на защиту, которое должно выражаться в следующем: сторона обвинения должна разъяснить суть предъявленного ему обвинения; в суд должны быть вызваны все свидетели защиты; самому журналисту должен быть обеспечен выход в интернет, чтобы он мог доказать, что вся собранная и распространенная им информация находилась в открытом доступе; Сафронову и его адвокатам должен быть обеспечен доступ ко всем материалам дела.