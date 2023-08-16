Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде кокаина в Петербург

Мосгорсуд оправдал трёх граждан Литвы и двух россиян по уголовному делу о контрабанде почти 500 килограммов кокаина из Эквадора через порт Санкт-Петербурга. Об этом пишут "Ведомости".

Подсудимые Эрнестас Казлаускас, Миндаугас Корецас, Игорис Григас, Георгий и Иван Радомировы обвинялись в создании организованной преступной группировки с целью поставок наркотиков. Им грозили пожизненные сроки.

Дело о контрабанде рассматривали присяжные. Обвиняемых освободили в зале суда.

Григаса, которого считали создателем преступной группировки, признали виновным в незаконном пересечении границы, суд зачёл ему срок пребывания в СИЗО и освободил.

По версии следствия, обвиняемые создали преступное сообщество в начале 2013 года и до задержания в апреле 2019 года совершили 15 тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, включая контрабанду крупной партии кокаина из Эквадора в Петербург.

В МВД заявляло, что группа использовала для контрабанды практически любой контейнер, следовавший с коммерческим и торговым грузом в Россию. Брикеты с кокаином они якобы прятали в технических отсеках контейнеров либо вместе с упакованными фруктами.

Уголовное дело о контрабанде насчитывало 270 томов. В рамках следствия допросили более 200 свидетелей, провели свыше 50 обысков и 150 экспертиз.

Собеседник "Ведомостей", бывший сотрудник МВД в отставке, допустил, что обвинение не было подготовлено к работе с судом присяжных, поэтому версия прокуратуры выглядела неубедительной.