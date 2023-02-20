Московская полиция закупит бронепанели с молитвами и иконами

Хозяйственное управление МВД по Москве разместило запрос на закупку походных бронепанелей с иконами и молитвами для нужд московской полиции.

Согласно заявке, МВД закупит по 37 бронепанелей с изображениями Георгия Победоносца, Архангела Михаила и Казанской иконы Божьей Матери – с молитвой на каждой бронепанели. Бронированные иконы должны обеспечивать защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь, говорится в запросе.

Иконы и текст молитвы требуется напечатать на зелёной подложке с коричневой рамкой и упаковать в индивидуальную картонную коробку с прозрачной крышкой из пластика. Размер каждой бронепанели – 16 на 12 сантиметров с толщиной семь миллиметров.

Закупка бронированных икон с молитвами для нужд московских полицейских завершится 1 марта 2023 года.