Москва поднялась в рейтинге городов по числу миллиардеров

Москва заняла в этом году шестое место в ТОП-10 городов с наибольшим числом живущих в них миллиардеров - по версии журнала Forbes.

После резкого падения числа таких жителей в прошлом году Москва восстанавливается, пишет издание. По его данным, сейчас в российской столице проживает 61 миллиардер - в прошлом году их было 53. Москва находилась на седьмой строчке рейтинга.

Российское богатство в значительной степени восстановилось после низкого уровня в 2022 году. Forbes связывает это с ростом цен на сырьевые ресурсы, который опережает влияние санкций, введённых странами Запада после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.

На первом месте городов для ультрабогатых по-прежнему Нью-Йорк - 101 миллиардер. Далее в рейтинге Гонконг, Пекин, Шанхай. На пятом месте - Лондон. Уступили Москве в ТОП-10 Мумбай, Шэньчжэнь, Сингапур и Дели.

Общее состояние всех московских миллиардеров Forbes оценил в $307 млрд. Это на $92 млрд больше, чем в прошлом году. По показателю финансового состояния миллиардеров Россия заняла третье место среди мировых столиц, уступив только Нью-Йорку ($617 млрд) и Парижу ($409 млрд), пишет "Коммерсантъ".