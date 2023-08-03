Москва ввела квоты на численность дипучреждений Румынии в России

Российский МИД ввёл квоты на численность дипломатических и консульских учреждений Румынии в России. Соответствующая нота вручена временному поверенному в делах Румынии в Москве Константину Ионицэ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что решение принято в качестве ответной меры. В июле Бухарест решил уравнять число российских дипломатических работников с количеством румынских в Москве. МИД Румынии потребовал, чтобы страну покинули 40 россиян, среди которых 11 – со статусом дипломата.

Российский МИД также заявил, что румынские власти ведут по отношению к Москве недружественную политику и чинят препятствия в работе российских диппредставительств в Румынии.

Бухарест сообщение МИД России пока не комментировал.

В Румынии находятся два российских ведомства – посольство в Бухаресте и генконсульство в Констанце. Румыния в России представлена посольством в Москве и консульствами в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

После нападения России на Украину Румыния присоединилась к санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Бухарест выслал нескольких российских дипломатов, а также ограничил выдачу виз россиянам.

После выхода Москвы из зерновой сделки российская армия начала атаковать Одессу и Одесскую область. Под обстрел в порту Рени на Дунае попал румынский сухогруз.

После обстрела Измаила, города в непосредственной близости с Румынией, президент Клаус Йоханнис обвинил Россию в совершении военных преступлений.

Москва отрицает атаки на гражданские объекты. Российские государственные СМИ утверждают, что в порту Измаила базировалась военная техника и размещались иностранные военные.

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