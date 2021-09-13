Вице-мэр: Москве не хватило 200 тысяч мигрантов

В Москве сохраняется проблема с недостатком строителей-мигрантов, не хватает около 200 тысяч иностранных рабочих, заявил вице-мэр города Владимир Ефимов. "Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", – сказал он. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг, уверен Ефимов.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отъезд трудовых мигрантов из России стал одной из причин роста инфляции. По его словам, из-за закрытия строек почти на два месяца в прошлом году в связи с коронавирусными ограничениями застройщики были вынуждены уволить много рабочих, в том числе мигрантов. И иностранцы уехали из России.

"Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", – объяснил Собянин.

В сентябре в Минстрое пообещали, что обсудят с Узбекистаном процедуру ввоза мигрантов для работы на строительных площадках на чартерных поездах. "Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах", – сказал замглавы ведомства Никита Стасишин. Пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года.

Мигрантов также планировали привлечь и в Минсельхозе. Министерство и "Российские железные дороги" летом обсуждали запуск чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса.

С марта мигранты могут попасть в Россию только на самолетах, что увеличивает затраты производителей. Предприятия отрасли не ввозили мигрантов авиацией из-за дороговизны – один перелет в среднем стоит 80 тысяч рублей. На совещании в Минсельхозе говорили, что проезд в чартерном поезде должен стоить 12 тысяч рублей.

В марте 2021 года завоз иностранных рабочих разрешили сначала крупным хозяйствам (штат более 250 человек, выручка свыше 2,5 млрд рублей), но выяснилось, что критериям не соответствуют большинство предприятий. В мае лимиты сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана, но и это практической пользы не принесло: завоз по-прежнему возможен только авиатранспортом.