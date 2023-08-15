"Мученик за Россию". В Украине погиб член влиятельного клана из Газы

11 августа на сайте клана аль-Фарра, одного из самых влиятельных в секторе Газа, появилась новость о смерти "молодого человека" Рами Хайсама Мусы аль-Фарра, сопровожденная соболезнованиями его родным. Ранее палестинское издание Alam24 написало, что Рами аль-Фарра погиб "в России при ракетном ударе". По версии другого арабского СМИ, Al-Hayat, причиной смерти стал взрыв "реактивной гранаты" в Москве. Радио Свобода выяснило, что аль-Фарра родился в 1994 году в России, в детстве много лет провел с семьей в секторе Газа, подростком вернулся в РФ и постоянно жил в Краснодарском крае в городе Курганинск, где вскоре его должны похоронить с воинскими почестями: на самом деле он погиб в Украине.

На сайте Alam24 в новости о гибели аль-Фарра было его селфи, на котором он предстает в боевой рубашке с камуфляжем российского образца. На сайте семьи сообщение было проиллюстрировано фотографией погибшего, которая, как выяснило Радио Свобода, сделана в Краснодаре.

Радио Свобода нашло в социальных сетях еще несколько фотографий Рами аль-Фарра и его родственников – в том числе младших братьев, которые упоминаются в сообщении на сайте клана. Как следовало из профилей во "ВКонтакте", где были опубликованы снимки, семья жила в городе Курганинск Краснодарского края. На одной из фотографий Рами аль-Фарра запечатлен на главной площади Курганинска.

Эта фотография была опубликована в профиле пользователя "Alex Peter" (позже она была удалена, но фото сохранилось в базе соцсети). "Alex Peter" подписан на патриотические российские паблики и не скрывает, что поддерживает "специальную военную операцию". На фото профиля у него – человек в военном обмундировании с автоматом Калашникова в руках.

Поиск среди предыдущих, уже удаленных фотографий и описаний этого профиля "ВКонтакте", показал, что его владелец – мужчина 54 лет, на самом деле живущий в Объединенных Арабских Эмиратах и носящий фамилию "Fara". С помощью утекших в сеть баз данных пользователей соцсети мы узнали его полное имя: "Alex Peter" оказался Хайсамом аль-Фарра, отцом погибшего Рами аль-Фарра.

Хайсам аль-Фарра, который в 90-х учился и работал в Ростове-на-Дону, подтвердил Радио Свобода в ответ на сообщение в телеграме, что Рами аль-Фарра – его сын, а на аватарке у него в профиле – его фотография, одна из тех, что тот присылал ему после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Туда он отправился не по мобилизации, а по своей инициативе заключив контракт с Министерством обороны.

"Семейный клан аль-Фарра – один из самых влиятельных на юге сектора Газа. Недаром и нынешний губернатор мухафазы (провинции) Хан-Юнис, и предыдущий – именно из этого клана. Среди аль-Фарра есть и ставшие известными представители мирных профессий, и командиры в военизированных структурах. Некоторые представители этого клана тесно связаны с организацией "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующей Газу после военного переворота в июне 2007 года, в том числе с "Бригадами аз ад-Дина аль-Касама", военным крылом ХАМАСа. Есть и такие, кто был ближе к ФАТХ и вынужден был покинуть Газу после того, как ХАМАС захватил власть. Представители клана до 1967 года служили в египетской армии, многие были убиты в ходе войн с Израилем (прежде всего, в период Шестидневной войны). Члены семьи аль-Фарра погибали в период первой и второй интифад, а также во время антитеррористических операций в Газе. Так, 1 августа 2014 года в Хан-Юнисе в результате удара ЦАХАЛа был убит один из лидеров боевиков ХАМАСа Абдель Малик аль-Фарра и восемь членов его семьи, в том числе его жена и несовершеннолетние дети", – рассказывает Радио Свобода главный редактор русскоязычного израильского издания Newsru.co.il Евгений Финкель.

По словам Хайсама аль-Фарра, Рами родился в России как "Роман Хайсамович Эльфара" (как следует из аккаунтов самого погибшего в соцсетях, в октябре 1994 года). В 2000-м году мать, гражданка России, перевезла его жить в Газу, где тогда работал отец. Там Рами прожил до 2007 года, когда после прихода к власти в секторе группировки ХАМАС семья эвакуировалась в Россию через Израиль и Иорданию. Хайсам рассказывает, что уехать им помогли российские дипломаты. У Рами/Романа было как российское гражданство, так и паспорт государства Палестина (власти Израиля признают удостоверения личности, выдаваемые Палестинской администрацией, но жителям Палестинской автономии сложно получить требуемое от них израильскими властями разрешение на вылет из его аэропортов. Чаще они пользуются услугами авиакомпаний в Египте (при проживании в Газе) или в Иордании (если речь идет о жителях Западного берега реки Иордан, – прим. РС).

Из открытых источников следует, что в 2011 году, через 4 года после возвращения из Газы, Рами поступил на платное отделение майкопского филиала МГТУ им. Баумана в местном государственном технологическом университете, где изучал таможенное дело. Фотографии времен учебы в ВУЗе есть в аккаунтах его друзей. В инстаграме самого Рами есть и снимки, сделанные во время срочной военной службы – как говорит отец, в армию аль-Фарра был призван в 2018 году и "учился на снайпера".

Последние фото он присылал отцу уже из Украины: Хайсам аль-Фарра рассказывает, что его сын занимался "охраной военных, которые разминировали территории где-то под Бахмутом или в Донецкой республике" и погиб 5 августа, "спасая своих раненых друзей". Тело погибшего, рассказывает Хайсам, уже привезли в Курганинск, где его в ближайшее время похоронят с воинскими почестями. По словам отца, ему также сообщили о награждении сына "орденом" – вероятнее всего, речь идет об ордене Мужества.



Это первый известный случай гибели гражданина частично признанного государства Палестина на войне в Украине, хотя ранее о вербовке палестинцев на войну против Украины сообщали источники в спецслужбах Ливана. Вместе с этим, по неофициальным данным, с начала российского вторжения по апрель 2023 года в Украине погибли до 16-ти граждан Израиля, воевавших на стороне ВСУ.

"Подтвержденной информации об организованном участии палестинских боевиков в войне России против Украины не было", – говорит Евгений Финкель. – При этом сообщалось об участии в этой войне иранских инструкторов, боевиков из Сирии и ливанской "Хизбаллы". Аль-Фарра может быть не единственным палестинцем, участвующим в этой войне на той или иной стороне. В 2008-2009, 2012 и 2014 годах из Газы во время проведения ЦАХАЛом антитеррористических операций палестинские семьи часто эвакуировались в Россию, Украину и Беларусь – в зависимости от гражданства родителей или одного из родителей (как правило, матери)".

В 2007 году семья Рами аль-Фарры бежала из Газы от режима ХАМАС. 16 лет спустя представители этой организации, признанной террористической многими государствами мира, включая США и страны ЕС, приезжают в Россию на переговоры. В сентябре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался в Москве с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, чем вызвал гнев украинского посольства в Израиле. "Только страна, которая убивает тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять лидера террористической организации первого ранга. Мир не должен сидеть сложа руки и смотреть на все это безумие со стороны. Пора начать действовать, а не просто говорить", – говорилось в заявлении посольства в фейсбуке.

Ни Россия, ни Украина не признали ХАМАС террористической организацией.

Хайсам аль-Фарра гордится своим сыном и называет его "героем". "Он погиб мучеником за великую Россию", – написал отец Рами аль-Фарра журналисту Радио Свобода. Украинский обстрел, в результате которого погиб его сын, он называет "трусливым поступком", потому что вместе с сослуживцами тот "не воевал, а занимался разминированием". Радио Свобода не удалось установить, о каком именно эпизоде военного противостояния Украины и России идет речь или независимо подтвердить рассказ Хайсама аль-Фарра об обстоятельствах гибели его сына.