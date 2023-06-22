Муратов прокомментировал звук сирены во время выступления в Бонне

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира, прокомментировал звук сирены, который включили во время его выступления на Global Media Forum украинские журналисты.

"Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место — уместно", — цитирует сообщение Муратова "Новая газета Европа".

Главный редактор уточнил, что относится с пониманием к акции украинцев и не имеет претензий к организаторам.

"Новая газета Европа" публикует речь Муратова на форуме. В ней он среди прочего отметил, что Россия и Украина больше никогда не будут месте. Кроме того, по словам журналиста, Россия перестала быть Европой. "Окно в Европу закрыто, и на нём установлены решётки", — говорится в тексте выступления.

Комментируя отсутствие массовых акций против войны с Украиной, Муратов обратил внимание на современное российское законодательство, согласно которому антивоенным активистам грозит уголовное преследование. "600 политических заключенных в тюрьмах. 20 тысяч дел в отношении сторонников мира. 300 негосударственных медиа закрыты. В парламенте нет ни одного депутата, который выступает за мир. Те люди, которые сидят в тюрьмах, они должны вызывать наше уважение, сострадание и желание им помочь", — сказал Муратов.

Перед открытием медиафорума издание Deutsche Welle, под патронатом которого проходило мероприятие, сообщало, что участие в нём Муратова вызвало отдельные критические замечания с украинской стороны в социальных сетях.

По данным Deutsche Welle включившие звук сирены участники хотели напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам.

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