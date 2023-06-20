Речь Дмитрия Муратова в Бонне прервал сигнал воздушной тревоги

На медиафоруме в Бонне, который проводится под патронажем "Немецкой волны", во вторник во время выступления российского журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в зале раздался сигнал воздушной тревоги.

Как пишет сама Deutsche Welle, сигнал был слышен не очень громко, но отчетливо и был записан, судя по всему, на смартфон. В соцсетях появилось видео. Звук прервал выступление Муратова на Global Media Forum примерно на минуту.

Из публикаций в социальных сетях следует, что это была акция участников форума из Украины; тем самым они стремились напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам, пишет DW.

Агентство УНИАН утверждает, что после речи Муратова журналисты также выкрикивали "Слава Украине!".

Ещё перед открытием медиафорума "Немецкая волна" сообщала о том, что участие в нём Муратова вызвало отдельные критические замечания с украинской стороны в социальных сетях. "Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими - и наоборот", - констатировал, выразив сожаление, гендиректор DW Петер Лимбург.

В своём выступлении Дмитрий Муратов повторил произнесённые им на недавней встрече российской оппозиции в Брюсселе слова о том, что Украина и Россия из-за российского военного вторжения на украинскую территорию больше никогда не будут вместе, и что "Россия больше не Европа". Последствиям войны была посвящена большая часть его речи.

Среди прочего Дмитрий Муратов призвал помочь молодым россиянам, покинувшим страну. "Они не хотят убивать, и они не хотят быть убиты...Я думаю, сохранить это поколение для всех нас, а не только для России, очень важно. Им надо помогать, их можно заносить в Красную книгу, а не отключать им банковские карты", - сказал журналист.

Deutsche Welle отмечает, что в Бонне Муратов решил выступить перед коллегами не столько как сооснователь и главный редактор закрытой российскими властями "Новой газеты", сколько в своём втором качестве - правозащитника. Он говорил, в частности, о судьбе российских политзаключённых и вновь призвал помочь "прекратить пытки Алексея Навального", упомянул дело муниципального депутата Алексея Горинова, который получил семь лет тюрьмы после того, как заявил о неприятии войны в Украине. Муратов также выразил поддержку арестованному в России американскому журналисту Эвану Гершковичу, которого российские власти обвиняют в шпионаже.