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Музей Стеделейк в Амстердаме отменяет термин "Русский авангард"

Картины Малевича в музее Стеделейк в Амстердаме

Художественный музей Стеделейк в Амстердаме, владеющий самой большой вне пределов России коллекцией работ Казимира Малевича, намерен отказаться от использования термина "Русский авангард". Как сообщает Би-би-си, теперь искусствоведы будут использовать формулировки "авангардные круги Москвы и Санкт-Петербурга" или "авангардное движение царской России и раннего СССР".

Как рассказали Би-би-си в музее, с середины 2022 года Стеделейк описывает Малевича как родившегося в украинской столице Киеве от родителей польского происхождения, когда город был частью Российской империи. Когда это необходимо, музей указывает, что он работал в Киеве, Москве, Ленинграде и Витебске.

В расширенных текстах, где есть описания места рождения, работы и смерти художников, а в некоторых случаях национальность, музей будет называть Малевича "украинским художником".

Похожие ревизии проводят у себя и другие крупные мировые музеи. Музей Метрополитен в Нью-Йорке, в чьей коллекции есть работы Ильи Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, раньше называл этих художников русскими. Теперь Метрополитен указывает их этническую принадлежность и места работы. В случае с Айвазовским даже возник небольшой скандал, потому что он был этническим армянином, а музей сначала указал, что он был украинцем.

  • Русский авангард - устоявшееся название новаторского искусства начала ХХ века в царской и постреволюционной России (1910-е - 1920-е годы). Он является одним из наиболее важных и знаменитых вкладов России в историю мирового искусства. Казимир Малевич был одним из его самых ярких представителей.

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