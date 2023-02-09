Музыкант и пацифист Роджер Уотерс осудил вторжение России в Украину

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, обращаясь в среду 8 февраля по видеосвязи к членам Совета Безопасности ООН, высказался за полное и безусловное прекращение огня в Украине. Музыкант был приглашен на заседание представителями Российская Федерация. "Голос Америки" рассказал о предложениях Уотерса и реакции на них со стороны дипломатов в Совете Безопасности.

Уотерс решительно осудил вторжение России в Украину, назвав его "незаконным". Он призвал прекратить войну в Украине и вообще все войны — и тогда, по его словам, человечество сможет "накормить всех голодных" и избежать ядерной войны.

"Нельзя больше допускать потери ни одной жизни украинца или россиянина. Ни одной. Они все драгоценны в наших глазах", приводит слова музыканта автор публикации на сайте "Голоса Америки".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "рычаги для достижения мира оказались в руках западных корпораций по производству оружия". По словам Небензи, они тянут время, чтобы получить больше прибылей.

Представитель Японии возразил, что речь идет не об обогащении военно-промышленного комплекса, а о восстановлении достоинства людей и об "остановке российской угрозы". Представительница Великобритании заявила, что ее страна гордится помощью, которую оказывает и будет оказывать Украине, потому что та "защищает свою территорию и свою свободу".



"Помощь в сфере безопасности, включая вооружения, которую предоставляют США и еще 50 других стран, и будут продолжать предоставлять, предназначены для самозащиты Украины, — сказал Ричард Миллс, заместитель постоянного представителя США при ООН. По его словам Украина применяет это оружие, чтобы противостоять российской армии. Миллс подчеркнул, что Россия совершает военные преступления на украинской территории.



Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН, повторил позицию Киева, согласно которой Россия "незаконно" завладела местом постоянного члена Совета Безопасности, которое ранее занимал Советский Союз.