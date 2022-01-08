МВД Казахстана сообщило о задержании 4266 человек после массовых протестов

МВД Казахстана сообщило, что после массовых протестах в стране уже задержаны 4266 человек, в том числе — иностранные граждане. В чём они подозреваются и будут ли им предъявлены обвинения — не раскрывается. Статистику приводит в субботу Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

"В одном из сёл Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны — граждане соседнего государства", — говорится в сообщении. Какого именно государства — не уточняется, регион граничит с Киргизией и Китаем.

Власти Казахстана заявляют, что страна была атакована международными террористами. В пятницу в своём обращении президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что только в захвате крупнейшего города страны Алма-Аты участвовали 20 тысяч боевиков. Никаких доказательств этому не приводится.

С начала января в Казахстане продолжаются массовые протесты, сначала участники выступали с экономическими требованиями, затем — с политическими. В том числе — о возврате страны к Конституции 1993 года, согласно которой Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.

В ходе протестов власти потеряли контроль над Алма-Атой. После бегства полиции и армии в нём начались грабежи и мародёрство. Сейчас власти утверждают, что контроль восстановлен. Однако корреспонденты с места событий передают, что это не соответствует действительности, и что порядок в городе поддерживается силами дружинников, тогда как правоохранительные органы контролируют только несколько объектов.